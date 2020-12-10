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Bahar Candan göğüs frikiği videosu ile 'pes' dedirtti! Bornozuyla video çeken skandallar kraliçesi Bahar Candan...

Bahar Candan göğüs frikiği videosu ile 'pes' dedirtti! Bornozuyla video çeken skandallar kraliçesi Bahar Candan...
10.12.2020 15:29
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Bahar Candan göğüs frikiği ile 'pes' dedirtti! Bornozuyla video çeken skandallar kraliçesi Bahar Candan, herkesi şoke etti. 'İşte Benim Stilim' yarışmasının ikinci sezonunda yarışan ve Nihal Candan'ın kardeşi olarak programa dahil olan Bahar Candan, şimdilerde Doya Doya Moda programı ile ekranlarda. 42 beden üstü yarışmacıların katılabildiği Doya Doya Moda için kilo alan Bahar Candan, bornozlu videosunda verdiği göğüs frikiği ile 'pes artık' dedirtti. Sosyal medyanın konuştuğu Bahar Candan kaç yaşında?


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