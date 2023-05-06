Özel hayatıyla çok konuşulan Rıza Kocaoğlu yeni sevgilisiyle fena yakalandı!

Attığı her adımda çok konuşulan Rıza Kocaoğlu, yine ezber bozmadı. Nişantaşı'nda gizemli bir kadınla görüntülenen oyuncu, kaçmak istese de yakayı ele verdi.

Para çekmek için ATM'ye gelen çapkın oyuncuyu, sevgilisi orada bırakarak uzaklaştı.

Sevgilisini göremeyince panikleyen Kocaoğlu, "Kız arkadaşım nereye gitti, gördünüz mü?" deyince ortaya komik bir görüntü çıktı.

ANLAMSIZ TEPKİ

Geçtiğimiz günlerde Ece Sükan, Çağatay Ulusoy ve Bensu Soral ile gecelerde boy gösteren oyuncu, bu konuyla ilgili gelen sorular karşısında bir hayli gerildi.

Kocaoğlu, "Bunu sormanız bile ayıp, öyle şey mi olur!" diyerek sorulara tepki gösterdi. "Yanınızdaki hanımefendi yeni sevgiliniz mi?" diye soran muhabirlere, "Konuşuruz sonra" diyen Kocaoğlu, daha sonra uzaklaşan kız arkadaşının yanına doğru gitti.