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Ozan Orhon’dan yıllar sonra gelen Ebru Şallı itirafı!

Ozan Orhon’dan yıllar sonra gelen Ebru Şallı itirafı!
25.07.2022 00:03 - Son Güncelleme: 25.07.2022 00:09

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Şarkıcı Ozan Orhon konuk olduğu YouTube programında verdiği röportajla magazin gündemine bomba gibi düştü. Kariyerinden özel hayatına birçok konuda konuşan Orhon, programda 1996 yılında evlendiği Ebru Şallı ile yaşadığı aşk sürecini anlattı. Orhon, "Benim için bayağı bir fırtınalı dönem oldu. Zaten başarısız olmuş bir albümün psikolojisi var. O arada 'Perişan' albümünde tanıştık. Klipte Ebru'yu seçmişler. Tanıştık. O zaman motosiklet kullanıyorum. Ebru'yu gezdirdim. Öyle arkadaşlığımız başladı. Sonra evlendik. Ben de niye evlendiğimi hâlâ sorguluyorum. Ben de çocuk o da çocuk. Ebru 18 yaşındaydı" dedi.

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