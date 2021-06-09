Oyuncu Pınar Deniz bikinili haliyle baş döndürdü! Bir dönem adı Engin Akyürek'le anılan 27 yaşındaki güzel oyuncu Pınar Deniz'in birlikte film çektiği Yiğit Kirazcı ile aşk yaşadığı iddia edildi. İddialar karşında sessizliğini koruyan ünlü oyuncu, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Deniz, bikinili pozunu takipçilerinin beğenisine sundu. En doğal haliyle objektif karşısına geçen oyuncunun paylaşımı, sosyal medyayı salladı. İşte ünlü oyuncu Pınar Deniz'in o paylaşımı…