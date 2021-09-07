İlayda Alişan dekolteyi abarttı tepkiler peş peşe geldi! Estetik iddiaları havada uçuştu sosyal medya çalkalandı
İlayda Alişan dekolteyi abarttı tepkiler peş peşe geldi! Son olarak Masumiyet dizisinde canlandırdığı Ela karakteri ile izleyici ile buluşan İlayda Alişan, yapımın final yapmasının ardından rol arkadaşı Serkay Tütüncü ile aşk yaşamaya başlamış ve uzun süre gündem olmuştu. Tütüncü ile geçen haftalarda yollarını ayıran Alişan, şimdi ise sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Bir arkadaşının düğününe katılan oyuncu, o anlara ait kareleri yayınladı. Derin göğüs dekolteli bir elbise tercih eden Alişan'ın paylaşımı kısa sürede gündem olurken oyuncunun iddialı tarzına tepkiler art arda geldi. Öte yandan İlayda Alişan'ın göğüslerine silikon taktırdığı iddia edildi. İşte İlayda Alişan'ın o paylaşımı...
07.09.2021 22:16
- Son Güncelleme: 07.09.2021 23:08
İlayda Alişan, Masumiyet dizisindeki rol arkadaşı Serkay Tütüncü ile yaşadığı aşkla uzun süre gündem olmuştu. Tütüncü ile geçen haftalarda yollarını ayıran Alişan, şimdi ise sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla dikkat çekti.
İlayda Alişan için bir sosyal medya kullanıcısı, "Bu ne ya? Çalış çalış da oranı buranı yaptır, sonra millete göster. Parana yazık! Ye, iç, gez senin göğüslerinden bize ne?" yorumunda bulundu.
ESTETİK İDDİASI!
Öte yandan bazı sosyal medya kullanıcıları İlayda Alişan'ın göğüslerine silikon taktırdığını iddia etti.