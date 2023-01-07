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Oryantal Tanyeli’nin son halini gören tanıyamadı! 39 kilo veren Tanyeli artık bambaşka..

Oryantal Tanyeli’nin son halini gören tanıyamadı! 39 kilo veren Tanyeli artık bambaşka..
07.01.2023 11:54 - Son Güncelleme: 07.01.2023 11:54

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Asıl adı Öznur Kral olan Tanyeli, bir döneme kıvrak danslarıyla damga vurdu. 99 kiloya kadar çıkınca mide ameliyatı olan ünlü oryantal, verdiği kilolarla sık sık adından söz ettirdi. Doğum gününü kutlayan ve yeni yaşına tam 39 kilo vererek giren Tanyeli, sosyal medyada yayınladığı pozla görenleri şaşkına çevirdi. Doğum gününe özel bir paylaşımda bulunan Tanyeli'nin son halini gören tanımakta zorlanırken "İğne ipliğe dönmüş", "Çok güzel olmuş", "Zayıflık yakışmış" yorumları yapıldı. İşte 51 yaşındaki Tanyeli'nin ağızları açık bırakan son hali...

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