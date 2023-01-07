Kısmetse Olur Cansel'in müstehcen görüntüleri ifşa oldu

Tam 5 yıl sonra yeniden sevenleriyle buluşan Kısmetse Olur Aşkın Gücü gündemden düşmüyor. 2017 yılında final yapan Kısmetse Olur yayınlandığı döneme adeta damgasını vurmuştu. İnanılmaz bir hayran kitlesi elde eden yapım 12 Aralık Pazartesi günü yepyeni bir formatla yeniden başladı.

Öykü Serter'in sunuculuğunu yaptığı Kısmetse Olur Aşkın Gücü, 9 gelin ve 9 damat adayı ile kaldığı yerden devam ediyor. Entrika ve kaosa doyacağımız yapım haftanın altı günü yayınlanıyor. Yeniden milyonlarca kişiyi kendisine bağlayan yapımda en dikkat çeken gelin adaylarından biri Cansel Ayanoğlu oldu. Kısmetse Olur takipçileri Cansel hakkında araştırma yapmaya başladı. Ayanoğlu'nun geçmişi sosyal medyayı tek tek salladı.

Cansel Ayanoğlu önce estetiksiz hali ile adından söz ettirdi.

Şimdi ise müstehcen görüntüleri ve akıllara zarar tweetleri ile sosyal medyayı sallamayı başardı.

İfşa edilen görüntülerde Cansel'in müzik eşliğinde takipçilerine özel yaptığı hareketlerin çok sayıda beğeni aldığı görülüyor. Video, Telegram gruplarından internete servis edildi. Bazı kullanıcılar görüntülerdeki kadının Cansel olmadığını ifade ediyor ancak videoları servis eden kişi programdan aldığı bir görüntüyle yaptığı paylaşımda, göğüs bölgesindeki dövmeyi işaret ederek, "dövme yerine bakın ve yalan söylemediğimi görün" ifadelerini kullanıyor.

ESTETİKSİZ CANSEL

Burun estetiğiyle çok konuşulan Cansel'in estetiksiz hali herkesi şaşırttı.Çünkü estetiksiz hali de estetikliydi.Cansel Ayanoğlu'nun estetiksiz haline pek çok yorum geldi.Tavırları ve girdiği tartışmalarla adından sıkça söz ettiren Cansel Ayanoğlu 25 yaşında. Pembe rengini çok sevdiğini dile getiren Cansel estetisyenlik yapıyor. Bir erkekte aradığı şeylerin zeka ve yakışıklılık olduğunu söyleyen gelin adayı kendisi için maddiyatın da önemli olduğunu vurguladı. Aslan burcu olduğunu belirten Cansel ''Adam gibi adam olmalı ve beni sahiplenmeli. Kıskançlığı severim.'' sözleriyle dikkat çekti.

KISMETSE OLUR CANSEL KİMDİR?

25 yaşında olan Cansel Ayanoğlu Aslan burcudur. Estetisyenlik yapan Cansel, 7 yaşında kızı olduğunu açıkladı.

Kendisine 'Barbie' diyen Cansel'in Instagram hesabında 15,9 bin takipçisi bulunuyor.