Youtube üzerinden para kazanmak uğruna binbir kılığa giren Orkun Işıtmak son paylaşımıyla herkesi çıldırttı. Sosya medyaya yüklediği son video bardağı taşırdı. Twitter'da binlerce kişi ünlü Youtuber'e tepki gösterdi. Kullanıcılar #HaddiniBilOrkunIşıtmak hastagı ile paylaşımlar yaparak Youtuber'e tepkilerini dile getirdi. Peki; Orkun Işıtmak kimdir, kaç yaşında, evli mi? Orkun Işıtmak olayı nedir, ne yaptı, neden gündem oldu? Twitter çalkalandı!

ORKUN IŞITMAK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Orkun Işıtmak 8 Ocak 1996 İzmir doğumludur. Vali Vecdi Gönül Anadolu Lisesi ve İstanbul Üniversitesi'nde okuyan Işıtmak 2012 yılından bu yana eğlence ve oyun içerikli videolar çekmektedir. 2018 yılında yayınlanan "İyi Oyun" filminde de oynayan Işıtmak 45. Altın Kelebek Ödülleri'nde En iyi YouTuber/Instagrammer Ödülünü aldı.

ORKUN IŞITMAK EVLİ Mİ, SEVGİLİSİ KİM?

Ünlü YouTuber Orkun Işıtmak, Merve Yorgancılar ile evlidir. Yorgancılar Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji Bölümü mezunudur. Merve Yorgancılar, özel bir şirkette pazarlamacı olarak çalışmaktadır.

ORKUN IŞITMAK NE YAPTI? KREŞ ÖĞRETMENİ OLAYI NEDİR?

YouTube üzerinden yayınladığı videolarıyla fenomen haline gelen Orkut Işıtmak son vdieosuyla gündeme geldi. Bir günlüğüne anaokulu öğretmeni olan Youtuber popülerliğini artırmak uğruna küçük yaştaki çocukları kullandı.

Çocuklara, bir eğitimci olmadığı ve pedagojik bilgisi olmadığı halde, bir günlüğüne de olsa 'öğretmenmiş gibi davranması' büyük tepki aldı. Videoda çocukların ağlaması ve yüzlerinin görünmesi eleştirilerin başında geldi. Işıtmak, yaptığı açıklamada ailelerden yazılı izin alındığını ve videonun pedagoglar tarafından onaylandığını savunsa da sosyal medyada tepki dolu yorumlar yapıldı.

Orkun Işıtmak, son içeriği ile özellikle aileler ve pedagogların hedefinde... "Bir günlük anaokulu öğretmeni oldum" başlıklı bir video yayınlayan Işıtmak, burada çocuklarla birlikte çekim yaptı.

'ÖĞRETMENİNİZ ARTIK YOK, BEN GELDİM'

3 yaşında olduğunu belirttiği çocuklara, videonun başında 'Öğretmeniniz artık yok, ben geldim" demesinin, henüz ' şaka bilinci gelişmemiş 3 yaş seviyesindeki çocukların kaldırabileceği bir 'espri' olmadığı yönündeki tepkiler Işıtmak'a yapılan eleştirilerin başında geliyor.