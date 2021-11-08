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Survivor Aleyna iç çamaşırsız gögüs dekolteli paylaşımıyla olay oldu! 'Bedelini ödedim' dedi şarkıcılığa soyundu

Survivor Aleyna iç çamaşırsız gögüs dekolteli paylaşımıyla olay oldu! 'Bedelini ödedim' dedi şarkıcılığa soyundu
08.11.2021 16:31 - Son Güncelleme: 08.11.2021 16:46
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Survivor'ın hayatına en çok dokunduğu isimlerden biri oldu Aleyna Kalaycıoğlu... Survivor 2021'e katılmadan önce Los Angeles'ta uçak mühendisliği okuyan Aleyna Kalaycıoğlu'nun hayatı bir anda değişti. Yarışma süresince pek çok kavgaya karışan, Batuhan Karacakaya ve Yiğit Alp Poyraz'la adı aşk dedikodularına karışan Aleyna Kalaycıoğlu, yarışma sonrası güzel sesini değerlendirmek için şarkıcılığa soyundu. Bu konuda ünlü şarkıcı Berkay'dan destek alan Aleyna Kalaycıoğlu ilk klibi için kameralar karşısına geçti ama ne geçmek. İşte haberin ayrıntıları...

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Survivor Aleyna 'bedelini ödedim' dedi kameralar önüne sütyesiz çıktı! Estetik yaptıran Aleyna Kalaycıoğlu'yu tutabiline aşk olsun... Acun Ilıcalı'nın yapımcısı olduğu 'Survivor 2021' yarışmasındaki başarılı performansıyla adından söz ettiren Aleyna Kalaycıoğlu, son dönemde yaptırdığı burun estetiği ve özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Yakın zamanda ilk şarkısıyla beraber ilk klibini de çıkaracak olan Aleyna Kalaycıoğlu'nun klibi için sosyal medyanın karşısına iç çamaşırsız çıkması sosyal medyayı salladı.

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