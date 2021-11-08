Survivor'ın hayatına en çok dokunduğu isimlerden biri oldu Aleyna Kalaycıoğlu... Survivor 2021'e katılmadan önce Los Angeles'ta uçak mühendisliği okuyan Aleyna Kalaycıoğlu'nun hayatı bir anda değişti. Yarışma süresince pek çok kavgaya karışan, Batuhan Karacakaya ve Yiğit Alp Poyraz'la adı aşk dedikodularına karışan Aleyna Kalaycıoğlu, yarışma sonrası güzel sesini değerlendirmek için şarkıcılığa soyundu. Bu konuda ünlü şarkıcı Berkay'dan destek alan Aleyna Kalaycıoğlu ilk klibi için kameralar karşısına geçti ama ne geçmek. İşte haberin ayrıntıları...