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Müge Anlı diziye konu oldu! Sana Söz dizisinin Elif'i Nehir Erdoğan Müge Anlı'yı taklit etti sosyal medya yıkıldı!

Müge Anlı diziye konu oldu! Sana Söz dizisinin Elif'i Nehir Erdoğan Müge Anlı'yı taklit etti sosyal medya yıkıldı!
09.11.2021 16:49 - Son Güncelleme: 09.11.2021 16:49
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Star TV ekranlarında yayın hayatına başlayan Sana Söz dizisi 1. bölümüyle izleyiciden tam not aldı. Her hafta Salı günü ekranlara gelmeye başlayan dizinin hikayesi bir hayli dikkat çekti. ATV'nin retying rekortmeni programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'in formatından esinlenen Sana Söz dizisinde oynayan Nehir Erdoğan Müge Anlı'ya tıpa tıp benzerliği ile gündem oldu. Erdoğan'ın dizide sunduğu programdaki hal ve hareketleri, kıyafetinden tavrına, konuşmasına kadar her şeyiyle Müge Anlı'yı taklit etmesi sosyal medyada çok konuşuldu.

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