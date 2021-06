‘’Öp öp doyamadım’’ Şarkıcı Işın Karaca 21 yaş küçük sevgilisini öpücük yağmuruna tuttu… Ünlü şarkıcı Işın Karaca, sevgilisi Can Yapıcıoğlu ile önceki gün Çeşme Ayayorgi'de kameralara takıldı. Samimi halleriyle dikkat çeken çiftten Işın Karaca'nın sevgilisi Can Yapıcıoğlu'nu öpücüklere boğduğu görüldü. Plajda romantik anlar yaşayan ünlü çift, kendilerini görüntüleyen basın mensuplarını fark edince ise el sallamayı ihmal etmedi. İşte Işın Karaca ile Can Yapıcıoğlu'nun o halleri…