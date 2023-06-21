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Onur Buldu minik kızını paylaştı! Gören şaştı kaldı: ‘’Onur’un kız versiyonu’’

Onur Buldu minik kızını paylaştı! Gören şaştı kaldı: ‘’Onur’un kız versiyonu’’
21.06.2023 11:34 - Son Güncelleme: 21.06.2023 11:36

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Duygu Kozoğlu ile 2020 yılında dünyaevine giren ünlü oyuncu Onur Buldu, geçen yıl Masal adını verdiği kızını kucağına alarak ilk kez babalık heyecanını yaşamıştı. Buldu'nun minik kızı 1 yaşına bastı. Ünlü oyuncu da kızının doğul gününe özel yaptığı paylaşımla sosyal medyayı salladı. Doğum günü partisinden eşi ve kızıyla paylaşımda bulunan Buldu, kısa sürede gündem oldu. Masal'ın son halini görenler "Onur'un kız versiyonu" yorumunda bulundu. Oyuncunun öğretmen eşi Duygu Kozoğlu ise güzelliğiyle hayran bıraktı. İşte Onur Buldu'nun minik kızı ve eşi...

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