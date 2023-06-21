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Reza Zarrab'ın yeni sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı Gigi Hadid Kendall Jenner denmişti ama... Ebru Gündeş kızını göstermeyecek

Reza Zarrab'ın yeni sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı Gigi Hadid Kendall Jenner denmişti ama... Ebru Gündeş kızını göstermeyecek
21.06.2023 12:35 - Son Güncelleme: 21.06.2023 12:35

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Ebru Gündeş ile eski eşi Reza Zarrab arasında sular durulmuyor. Son olarak yeni albüm müjdesi veren Ebru Gündeş eski kocasıyla velayet davasında istediğini aldı. İddialara göre Reza Zarrab'ın artık 12 yaşındaki kızı Alara'yı göremeyeceği konuşuluyor. Öte yandan adı Türkiye'de birçok ünlü sanatçı ile anılan Ebru Gündeş'in eski kocası Reza Zarrab'ın, Amerikalı ünlü bir top model ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. İddianın satır aralarında Gigi Hadid, Kendall Jenner gibi isimler geçse de Reza'nın yeni sevgilisi bakın kim çıktı.

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