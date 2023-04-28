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Onur Akay canlı yayında tek tek açıkladı! İşte Kadir Doğulu hakkında bilinmeyenler! "Üniversiteli bir kıza da imam nikahı kıydı''

Onur Akay canlı yayında tek tek açıkladı! İşte Kadir Doğulu hakkında bilinmeyenler! "Üniversiteli bir kıza da imam nikahı kıydı''
28.04.2023 09:59 - Son Güncelleme: 28.04.2023 10:19

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Magazin gündemi günlerdir Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül çiftini konuşuyor... Kadir Doğulu'nun Alaçatı'da bir mekanda 2 kadınla samimi bir halde görüntülerinin sosyal medyada yayılması sonrası, Doğulu hakkında ortaya çıkanlar akıllara zarar cinsten. Çiftin boşanacağını iddia eden Onur Akay'dan akıllara durgunluk veren açıklamalar geldi. Kadir Doğulu'nun o akşam görüntülendiği kadınların anne-kız olduğunu, evde çekilen başka görüntüler olduğunu ve Neslihan Atagül'ün bu görüntüleri izlediğini söylediği. Ayrıca Doğulu'nun üniversiteli bir kıza da imam nikahı kıydığını söyleyen Akay'ın iddiaları bitmek bilmiyor...

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