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Haberler Magazin Videoları Giriş Tarihi: 26 Aralık 2023, 10:50 Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2023, 10:56

Ömer dizisinin Reşat’ı Barış Falay’ın eşi kendisinden de ünlü çıktı!

Ömer dizisinde Reşat karakterini canlandıran Barış Falay'ın hayatı merak edildi. Oyuncu hakkında en çok "Barış Falay evli mi?", "Barış Falay'ın eşi kim?" sorularının yanıtı aratıldı. Falay'ın 17 yıl önce Bir İstanbul Masalı'nın yıldız oyuncusuyla nikah masasına oturduğunu ilk kez duyanlar ise şaşıp kaldı. Oyuncu çiftin romantik fotoğraflarını görenler ise "Evli olduğunuzu bilmiyordum", "Çok yakışıyorsunuz" gibi yorumlarda bulundu.

Kadrosunda Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır, Merve Dizdar, Zerrin Sümer ve Onur Bilge gibi isimlerin yer aldığı Ömer dizisinde Reşat karakterini canlandıran Barış Falay'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

BARIŞ FALAY KİMDİR?
Tatlı Hayat, Yarım Elma, Dadı gibi sit-com'larda ufak rollerde canlandırdığı başarılı karakterler ile dizi kariyerine atılan Barış Falay ilk yükselişini Aliye ile yaşadı. 2009-2011 yılları arasında yayımlanan Ezel'de "Ali Kırgız (Kerpeten Ali)" rolünü canlandıran ve bu karakterle beğeni toplayan Falay, son olarak Ömer dizisinde Reşat rolüyle izleyici karşısına çıktı.

Sergilediği performansla dikkat çeken Falay hakkında en çok "Barış Falay'ın eşi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı. Ünlü oyuncunun 17 yıllık eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Falay'ın Bir İstanbul Masalı'nın yıldız oyuncusuyla evli olduğu ortaya çıktı.

BARIŞ FALAY VE EŞİ ESRA RONABAR

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