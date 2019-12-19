Olaylı gelin adayı Hanife Gürdal evlendi! Yeni hali çok konuşulan Hanife'nin eşi Kemal Ayvaz kimdir? 19.12.2019 14:46

Katıldığı evlilik programlarıyla adını duyuran olaylı gelin adayı Hanife Gürdal aradığı aşkı buldu ve evlendi. Herkesin türbanlı olarak tanıdığı Hanife Gürdal, yeni haliyle çok konuşulmuştu kısa bir süre önce. Şimdi de evlilik kararıyla gündem. Hanife Gürdal, bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Kemal Ayvaz ile evlendi. Peki Hanife Gürdal'ın eşi kim, kaç yaşında? Kemal Ayvaz hakkında bilgiler...

Katıldığı evlilik programlarıyla tanınan fenomen gelin adayı Hanife Erdal, sürpriz bir kararla nikah masasına oturdu. Bir süredir beraber olduğu Kemal Ayvaz ile evlenen Hanife Gürdal, Instagram hesabından düğün anlarına ilişkin görüntüleri paylaştı ve binlerce beğeni aldı.

Katıldığı evlilik programıyla ünlenen Hanife Gürdal hayaline kavuştu. Sosyal medya hesaplarından paylaşılan fotoğrafta Hanife Gürdal'ın oldukça sade bir gelinlik tercih ettiği görüldü.

PEKİ HANİFE GÜRDAL'IN EŞİ KEMAL AYVAZ KİMDİR?

Sevgilisi Kemal Ayvaz ile birlikte tatile giden Hanife Gürdal, paylaştığı fotoğraflara "Aşkım" notunu da düşerek, sevgilisini takipçilerine tanıtmıştı. Hanife ile fotoğraf çekiminde tanışan Kemal Ayvaz aslen Trabzonlu ve 24 yaşında. Daha sonra daha sık görüşmeye başlayan ikilinin arkadaşlıkları zamanla aşka dönüşmüş. Fotoğrafçı olan Kemal Ayvaz, Hanife'den sonra ünlendi ve sosyal medyada 20 binden fazla takipçisi var.