Geç saatlere kadar eğlenen ünlü isimler, çıkışta soruları yanıtsız bıraktı. Oyuncu Yasemin Allen ve stil danışmanı Ece Sükan da eğlenen ünlü isimler arasındaydı. Oldukça neşeli görünen Sükan'ın güzel başlayan gecesi kötü bitti. Partiden sonra aracına binerek mekandan ayılan Ece Sükan, Etiler'de polis kontrolüne takıldı.

EHLİYETİ GİTTİ

Alkollü olduğu görülen ünlü stil danışmanı, gazetecileri görünce polislere üflememek için direndi. Uzun uğraşlara rağmen alkolmetreye üflemeyen Sükan'ın ehliyetine iki yıl süreyle el konuldu. Polislerin uyarısıyla aracından inen ünlü güzel, bir arkadaşını arayarak vale yardımı istedi. Daha sonra Bebek'ten Etiler'e gelen vale aracın direksiyonuna geçerek Sükan'ı evine bıraktı.

Objektifleri görünce gerilen Ece Sükan'ın sıkıntılı hali objektife böyle yansıdı.

Partiden keyifle ayrılan ünlü stil danışmanı, evine vale yardımıyla dönmek zorunda kaldı.