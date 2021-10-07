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Olaylı gece! Ece Sükan'ın güzel başlayan gecesi kötü bitti! Polis çevirmesine takıldı ehliyetine el konuldu

Olaylı gece! Ece Sükan'ın güzel başlayan gecesi kötü bitti! Polis çevirmesine takıldı ehliyetine el konuldu
07.10.2021 11:01
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Magazin dünyasının ünlü isimleri, önceki gece Bebek Lucca'da yapılan partiye katıldı. Ece Sükan eğlence dönüşü polis çevirmesine takıldı. Alkolmetreye üflemek istemeyen Sükan’ın ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu.

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Geç saatlere kadar eğlenen ünlü isimler, çıkışta soruları yanıtsız bıraktı. Oyuncu Yasemin Allen ve stil danışmanı Ece Sükan da eğlenen ünlü isimler arasındaydı. Oldukça neşeli görünen Sükan'ın güzel başlayan gecesi kötü bitti. Partiden sonra aracına binerek mekandan ayılan Ece Sükan, Etiler'de polis kontrolüne takıldı.

EHLİYETİ GİTTİ
Alkollü olduğu görülen ünlü stil danışmanı, gazetecileri görünce polislere üflememek için direndi. Uzun uğraşlara rağmen alkolmetreye üflemeyen Sükan'ın ehliyetine iki yıl süreyle el konuldu. Polislerin uyarısıyla aracından inen ünlü güzel, bir arkadaşını arayarak vale yardımı istedi. Daha sonra Bebek'ten Etiler'e gelen vale aracın direksiyonuna geçerek Sükan'ı evine bıraktı.

Objektifleri görünce gerilen Ece Sükan'ın sıkıntılı hali objektife böyle yansıdı.

Partiden keyifle ayrılan ünlü stil danışmanı, evine vale yardımıyla dönmek zorunda kaldı.

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