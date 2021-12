Merakla beklenen GQ Men of the Year 2021 ödüllerinin sahipleri açıklandı. Atv'nin sevilen dizisi Kardeşlerim'de Şengül karakterini canlandıran Fadik Sevin Atasoy'un sunumuyla gerçekleşen törende Öykü Karayel 'Yılın Kadını' seçildi. Ünlü oyuncunun ödül konuşması yaptığı sırada ise duygusal anlar yaşandı. Karayel'in 2018 yılında nikah masasına oturduğu şarkıcı eşi Can Bonomo, gözyaşlarına hakim olamadı. İşte o anlar...