Haberler Magazin Videoları ''O öpücük kime?'' Banu Alkan'ın göğüs dekolteli videosu olay oldu! Yeşilçam'ın Afrodit'i kendi kendine mi konuştu

''O öpücük kime?'' Banu Alkan'ın göğüs dekolteli videosu olay oldu! Yeşilçam'ın Afrodit'i kendi kendine mi konuştu

''O öpücük kime?'' Banu Alkan'ın göğüs dekolteli videosu olay oldu! Yeşilçam'ın Afrodit'i kendi kendine mi konuştu
04.01.2022 22:53

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''O öpücük kime?'' Banu Alkan'ın göğüs dekolteli videosu olay oldu! Yeşilçam'ın Afrodit'i kendi kendine mi konuştu! Banu Alkan sosyal medya hesabından paylaştığı yeni yıl videosuyla gündeme bomba gibi düştü. İşte Banu Alkan'ın sosyal medyaya damga vuran olay video paylaşımı...

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Banu Alkan'dan göğüs dekolteli olay videosuna açıklama! Yeşilçam'ın Afrodit'i kendi kendine mi konuştu, o öpücük kimeydi?

Yeşilçam'ın yıldızı Banu Alkan paylaşımlarıyla konuşulmaya devam ediyor. Sosyal medya hesabından yılbaşı paylaşımı yapan Alkan'ın boşluğa öpücük yollaması sosyal medyada gündem oldu.

Banu Alkan kendi kendine konuştuğu yeni yıl videosunun perde arkasını bir magazin programında anlattı. Yeni yıla girerken kendi kendine konuştuğu videosu ile sosyal medyada gündem olan Banu Alkan, telefonla bağlandığı programda, büyük starların katıldığı bir yapım şirketinin yeni yıl yemeğinde olduğunu söyledi.

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