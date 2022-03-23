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O hala Şekerpare... Yaprak Özdemiroğlu’nun son haline bakın! Gören dilini ısırdı yine hayran bıraktı

O hala Şekerpare... Yaprak Özdemiroğlu’nun son haline bakın! Gören dilini ısırdı yine hayran bıraktı
23.03.2022 15:43

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O hala Şekerpare... Şener Şen ve İlyas Salman'ın da kadrosunda bulunduğu Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinden Şekerpare'nin güzeller güzeli oyuncusu Yaprak Özdemiroğlu, yıllar sonra gündem oldu. 1983 yapımı filmde sergilediği performansla hafızalara kazınan ünlü oyuncu, son haliyle sosyal medyayı salladı. 1963 yılında Ankara'da dünyaya gelen Yeşilçam yıldızı son haliyle hayran bırakırken sosyal medya kullanıcıları "Yıllara meydan okuyor", "Yıllar Yaprak Hanım'a hiç uğramamış" yorumlarında bulundu. İşte Atilla Özdemiroğlu'nun oyuncu kızı Yaprak Özdemiroğlu'nun son hali...

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