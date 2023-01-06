Nusret: Kasap çıraklığından dünyanın en ünlü Türk şefliğine uzanan bir başarı hikayesi...

Nusret'in, yoksul bir aileden gelen ilkokul mezunu bir genç iken Hollywood starlarına ulaşan dünyanın en ünlü Türk şefi olma hikayesi gençlere örnek olacak cinsten. 7 ülkede 32 restorana ulaşan Nusr-Et, bundan sonraki son derece iddialı hedefini, "Dünya haritasını önünüze koyun, aklınızdan neresi geçiyorsa orada bir Nusr-Et açıldığında sanki yıllardır orada çalışan bir restoran gibi ilk günden itibaren iş yapacaktır. Bu markamızın gücü." şeklinde anlatıyor. Erzurum'dan çıkıp Hollywood starlarına ulaşan büyük bir başarı yakalayan Nusret Gökçe, sıfırdan var ettiği markasını ve hayat hikayesini Inbusiness dergisine anlattı. İşte 'Ben yokum biz varız' diyen, Inbusiness Ocak sayısının kapak yıldızı Nusret Gökçe hakkında tüm bilinmeyenler...