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Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın yeni dizi setine Başak Dizer neden baskın yaptı?

Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın yeni dizi setine Başak Dizer neden baskın yaptı?
06.01.2023 10:23 - Son Güncelleme: 06.01.2023 10:23

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Tolgahan Sayışman, Çağatay Ulusoy, Kerem Bürsin, Muzaffer Yıldırım, Cem Yılmaz, Haldun Demirhisar, Umut Evirgen derken Serenay Sarıkaya'nın son olarak gönlünü Şahmaran dizisindeki rol arkadaşı Burak Deniz'e kaptırdığı iddia edilmişti geçtiğimiz günlerde. Bir yandan ikili aşk iddialarını redderken bir yandan da yeni dizileri için reklam aşkı iddiaları dönüyordu. Bir yanda bunlar olurken bir yandan da Sarıkaya, Kıvanç Tatlıtuğ ile başrollerini paylaştığı Aile dizisinin çekimlerine başladı. Önceki gün setten ilk fotoğraflar sosyal medyaya sızarken, Bilal Özcan'dan bomba bir iddia gelmiş ve Tatlıtuğ'un eşinin sürekli sette olduğunu söylemişti. İddia hakkında detaylar gelmeye devam ederken Başak Dizer'den Alaçatı pozları da geldi. Öte yandan Beyaz Magazin yorumcusu Pınar Eliçe konuya ilişkin yeni bir açıklamada bulundu.

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