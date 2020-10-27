Sosyetik kasap Nusret Gökçe, sosyal medya hesabından satın aldığı lüks otelde keyif yaptığı bir günü paylaştı. İç çamaşırsız ve bornozla yatağa atlayan Nusret'in cinsel organı göründü. Skandal görüntüyü Instagram'dan kaldırmayan Nusret'e sosyal medya kullanıcılarının bazılarından tepki yağdı. İşte Nusret'in iç çamaşırsız yatağa atladığı anlar...

Tuz serpme hareketiyle adını dünyaya duyuran Nusret Gökçe Instagram hesabından otel odasındaki bir gününü yayınladı. Küvette köpük banyosu yaptıktan sonra bornozla yatağa atlayan Gökçe, frikik kurbanı oldu. İç çamaşırı olmayan Nusret Gökçe'nin cinsel organı göründü.

NUSRET'İN CİNSEL ORGANI GÖRÜNDÜ

Yatağa atlayıp üzerine yorganı çeken Nusret Gökçe'nin bornozu açılınca cinsel organı göründü. Nusret'in skandal videosuna, "Yatağa atlarken altında bir şey yok mu", "İyi de frikik verdin", "Her şeyin gözüküyor kaldır bunu" ve "Terbiyesizliğin lüzumu yok" gibi yorumlar yapıldı.

Takipçilerinin binlerce yorum yapıp uyardığı Nusret, videosunu henüz yayından kaldırmadı.

NUSRET GÖKÇE KİMDİR?

1983 yılında Erzurum'da dünyaya gelen Nusret Gökçe, maden işçisi bir babanın 5 evladından birisidir. Henüz iki yaşındayken ailesiyle birlikte Erzurum'dan Darıca'ya göç eden Nusret, maddi sebepler dolayısıyla Darıca Faik Şahenk Ortaokulu'nu altıncı sınıfta bırakmak zorunda kalmıştır.

Meslek hayatına Bostancı'daki kasaplar çarşısında başlayan Nusret, uzun bir süre kasap çıraklığı yapmıştır. Büyük bir kasap dükkanında 10 ustayla aynı anda çalışan Nusret, günde 18 saat aktif olarak çalışmıştır. Et doğramadaki profesyonelliğini dar zamanda çok iş yapma konusuna borçlu olan Nusret, ilk olarak 2007 yılında İstinye Park'ta açılan kasap-restoran konseptinde çalışmaya başlamıştır. Bu deneyimin ardından Dünya üzerindeki diğer restoran konseptlerini görmek isteyen genç girişimci, Arjantin'e doğru yola çıkmıştır.

Cebindeki son parası ve kredi kartından çektiği 7 bin TL ile gittiği Arjantin'de kasapları ve restoranları gezen Nusret, sektör hakkında fikir edinmeyi başarmıştır.

Türkiye'ye döndüğünde aynı işyerinde çalışmaya devam eden Nusret, bu deneyimleri işine aktarmayı başarmıştır. 'Lokum', 'Ceviz', 'Kafes' gibi ğişmiş et türlerini ilk kez kendisinin yaptığını iddia eden dünyaca ünlü restoran sahibi, bu kez yeni deneyimler için Amerika'ya gitmeyi kafasına koymuştur. Zor şartlar altında aldığı üç aylık Amerika vizesinin ardından New York'un en bilindik dört restoranında para almadan çalışmış ve yaptığı mönü New York Times'da yayınlanmıştır.

Nusr-et Steakhouse, 2010 yılında Etiler'de Nusret Gökçe ve Mithat Erdem ortaklığı ile kurulmuştur. 2012 yılında ise d.ream (Doğuş Restaurant Entertainment and Management) ile ortaklığa imza atılmıştır. 2010 yılında başlayan Nusret Gökçe ve Mithat Erdem ortaklığı tüm Nusr-Et Steakhouse'larda hali hazırda devam etmektedir.

2009 yılına kadar tek olarak devam ettiği işletmesine, 2012 yılı itibariyle Doğuş Grubu ortak olmuştur. Eskiden 1800 TL maaşla çalıştığını, şu an ise 400 çalışan istihdam ettiğini belirten Nusret, yaptığı etleri yemek için yurtdışından özel jetleriyle müşterilerinin geldiğini ve bunun kendisi için büyük bir mutluk olduğunu ifade ediyor.

Nusr-et'in Kurulması

Bu işi kendi yapmak istediği halde kendi yerini açacak kadar parası yoktu ve eski dostu olan Mithat Erdem ile birlikte ortak bir dükkan açarak ilk adımı atmıştır. İstenilenden de hızlı büyüyen Nusret çok kısa bir sürede iş için yatırdığı parayı çıkardıklarını söylemiştir. Dükkan zincirleri kuran Nusret yalnızca Türkiye'de değil dünyanın değişik yerlerinde kasap ve restoran dükkanı iş yapmaktadır. Nusret Gökçe için bir dönüm noktası olan 2007 yılında İstinye Park'ta kasap ve restoran işinde çalıştığı yıllardır. Nusret kasaplık işinde kendini geliştirmek için Amerika, Japonya gibi birçok dış ülkeye giderek bu mesleğin oralarda nasıl olduğuna kendi gözleri ile bakmıştır. Birçok Yabancı ülkelere giden Nusret bu işi kafasına koymuştur ve yabancı dili olmadığı halde oralara giderek bu işin pratikliğini sağlamıştır.

Son maaşı ve 9 bin lira gibi bir parayı bankadan kredi çekerek gittiği Arjantin'de 3 ay kalarak kasapları, restoranları ve çiftlikleri gezerek bilgi edinmiştir. Memleketimize döndüğünde maaşlı işine devam etmiştir. Edindiği iş deneyimlerini Türkiye'de uygulamaya kafasında kurgulayan Nusret neler yapacağını kafasında netleştirmiştir. O zamanlar çalıştığı restoran da edindiği birçok deneyimi uygulamaya başlamıştır. Nusret bununla yetinmeyip 2010 yılında Amerika'ya gitmiştir. Oraya giderek Amerika'nın en meşhur dört restoranında ücret almadan çalıştığını da söylemektedir. Yeniden Türkiye'ye geri döndüğünde maaşlı işinden de olmuştur lakin amacı zaten kendi dükkanını kurmaktır.

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