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Nusret Gökçe kasaplıktan sonra kahveciliğe soyundu! 15 milyon TL'lik bütçeyle tanesi 500'den altın tozlu kahve...

Daha önce etleri altın tozuyla kapladığı görüntülerle konuşulan sosyetenin kasapçısı Nusret Gökçe, bu kez de kahvesinin üzerine altın tozu serpti. Altın kaplama etin ardından altın kaplama kahve çıkaran sosyetik kasap Nusret Gökçe, fiyatlarıyla yine gündem oldu. Gökçe, yeni çıkaracağı altın kaplamalı kahvesini 500 TL'ye satmaya hazırlanıyor. Şu anda Nispetiye'de iki iş yerini gezen Nusret, mal sahipleri anlaşabilirse 15 milyon TL bütçeyle kahveci açacak.

14.09.2020 11:19 - Son Güncelleme: 14.09.2020 11:37 BU GALERİYİ PAYLAŞ





