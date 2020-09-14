Nusret Gökçe kasaplıktan sonra kahveciliğe soyundu! 15 milyon TL'lik bütçeyle tanesi 500'den altın tozlu kahve...
Daha önce etleri altın tozuyla kapladığı görüntülerle konuşulan sosyetenin kasapçısı Nusret Gökçe, bu kez de kahvesinin üzerine altın tozu serpti. Altın kaplama etin ardından altın kaplama kahve çıkaran sosyetik kasap Nusret Gökçe, fiyatlarıyla yine gündem oldu. Gökçe, yeni çıkaracağı altın kaplamalı kahvesini 500 TL'ye satmaya hazırlanıyor. Şu anda Nispetiye'de iki iş yerini gezen Nusret, mal sahipleri anlaşabilirse 15 milyon TL bütçeyle kahveci açacak.
Tuz serpme hareketiyle dünyaya yayılan sosyetik kasap Nusret Gökçe, ilginç sunumlu ürünleriyle gündem olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda eti altınla kaplayarak satışa sunan Gökçe, bu sefer de altınla süslediği kahvesini satışa sunmaya hazırlanıyor. Ünlü kasabın kahve için istediği rakam ise herkesi şaşkına çevirdi.
37 yaşındaki dünyaca ünlü işletmeci Nusret Gökçe, restoranlarında servis ettiği altın kaplı etlerle dikkatleri çekiyordu. Nusret bu defa içtiği cappuccino'ya da altın serpiştirdi. Üzeri altın tozlu kahvesini içtiği anları Instagram'dan paylaşan Nusret, et restoranlarından sonra yeni işini de açıkladı.
Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Nusret Gökçe, önceki gün altınla süslenmiş kahvesini içerken video paylaşarak kahve dükkanı açacağını söyledi. Şu anda Nispetiye'de iki iş yerini gezen Nusret, mal sahipleri anlaşabilirse 15 milyon TL bütçeyle kahveci açacak. Gökçe, kısa sürede çok konuşulan kahvesini 500 TL'den satışa sunacak. Öte yandan ünlü isim altın kaplamalı hamburgerini de 2 bin liraya satıyor.