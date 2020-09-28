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Yine Nusret Gökçe yine olay! Nusret'e twerk dansı yapan kadın sevgilisine yakalandı

Et lokantaları ve 'saltbae' (tuz serpme) hareketiyle dünya çapında şöhrete kavuşan Nusret Gökçe, bu kez bambaşka bir olayla gündeme geldi. Nusret, restoranında bir kadının kendisine yaptığı dansı cep telefonuyla kayda aldı. Nusret'in önünde dans eden kadının sevgilisi o esnada küfürler savurarak içeri girdi ve olay çıkardı. Dans eden kadın hemen kendini toparlayarak kaçmaya başladı. Olayın nasıl sona erdiği bilinmiyor.

28.09.2020 16:02 - Son Güncelleme: 28.09.2020 16:26 BU GALERİYİ PAYLAŞ





