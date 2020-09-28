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Yine Nusret Gökçe yine olay! Nusret'e twerk dansı yapan kadın sevgilisine yakalandı

Et lokantaları ve 'saltbae' (tuz serpme) hareketiyle dünya çapında şöhrete kavuşan Nusret Gökçe, bu kez bambaşka bir olayla gündeme geldi. Nusret, restoranında bir kadının kendisine yaptığı dansı cep telefonuyla kayda aldı. Nusret'in önünde dans eden kadının sevgilisi o esnada küfürler savurarak içeri girdi ve olay çıkardı. Dans eden kadın hemen kendini toparlayarak kaçmaya başladı. Olayın nasıl sona erdiği bilinmiyor.

28.09.2020 16:02 - Son Güncelleme: 28.09.2020 16:26
Yine Nusret Gökçe yine olay! Nusret'e twerk dansı yapan kadın sevgilisine yakalandı

Meşhur tuzlama hareketiyle adından söz ettiren ve dünya çapında şöhret yakalayan Nusret Gökçe, bu kez farklı bir olayla gündeme geldi.

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Yine Nusret Gökçe yine olay! Nusret'e twerk dansı yapan kadın sevgilisine yakalandı

Pandemi sürecinde kapalı tutulan restoranlarının açılmasıyla yeniden büyük yoğunluk yaşayan Nusret, o restoranlarından birinde müşterisini ağırladıktan sonra, kendisine yaptığı dansı izledi.

Yine Nusret Gökçe yine olay! Nusret'e twerk dansı yapan kadın sevgilisine yakalandı

Siyahi kadının twerk yaptığı anları kayda alan Nusret, tam videoyu bitirecekken; restorana kadının sevgilisi olduğu belirtilen bir kişi girdi. Sevgilisini gören kadın ise hemen kendini toparlayarak kaçmaya başladı.

Yine Nusret Gökçe yine olay! Nusret'e twerk dansı yapan kadın sevgilisine yakalandı

Küfürler savurarak içeriye giren ve kadının ardından koşan adamı kimse durduramadı. Video burada noktalanırken, kadının ve sevgilisinin akıbeti hakkında bilgi verilmedi.

Yine Nusret Gökçe yine olay! Nusret'e twerk dansı yapan kadın sevgilisine yakalandı

Türkiye'de birçok yerde restoranı bulunan ünlü işletmecinin; ayrıca Dubai, Abu Dabi, Doha, Miami, New York ve Mikonos'ta et restoranları bulunuyor.

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