Nur Yerlitaş hayatını kaybetti! 64 yaşındaki Nur Yerlitaş canlı yayında böyle konuşmuştu: 'Ben Ölürsem...'

27.04.2020 16:17

Son dakika haberine göre, Ünlü modacı Nur Yerlitaş, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Nur Yerlitaş, geçtiğimiz yıl beyin ameliyatı olmuş ve zor günler geçirmişti. Geçirdiği ameliyat sonrası 17 kilo veren Nurella lakabıyla tanınan Nur Yerlitaş, 2. sayfa programında hastalığına dair açıklamalarda bulunmuştu. Nur Yerlitaş ameliyata girmeden önce aklından 'Ben ölürsem...' diye geçirdiği anları anlatmıştı. İşte Nur Yerlitaş'ın yürekleri dağlayan o anları...

Nur Yerlitaş (Nurella) son dakika öldü mü? Ünlü modacı Nur Yerlitaş'tan sevenlerini üzen bir haber geldi. Gelen son dakika bilgilerine göre; Ünlü modacı Nur Yerlitaş, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Nur Yerlitaş, geçtiğimiz yıl beyin ameliyatı olmuş ve zor günler geçirmişti. Nurella lakabıyla tanınan Nur Yerlitaş, 1960 yılında dünyaya geldi. Anne tarafından Arap kökenli baba tarafından Giresunlu olan Nur Yerlitaş, jüri üyeliğini üstlendiği moda programlarıyla tanındı. Şimdilerde pek çok ünlü ismin sahne kostümünü tasarlayan Nur Yerlitaş, kariyerine 80'li yılların başlarında İtalya'dan ve Fransa'dan getirdiği kıyafetleri satarak başladı.

NUR YERLİTAŞ HASTALIĞI NEYDİ?

Geçtiğimiz yıl beyin kanseri teşhisi koyulan Nur Yerlitaş iki kez ameliyat olmuştu. Yerlitaş ikinci ameliyatının ardından şu açıklamaları yapmıştı:

"Evet, ameliyat oldum. 3 hafta oldu ya da biraz daha geçti emin değilim. İlk ameliyatı olduğumda sağ tarafta da vardı ilk başta gerek görmemişti doktorum. Kontrole gittim 6 ay sonra doktor baktı 'hemen ameliyat' dedi ve ameliyat oldum. Şimdi yeniden tedavi sürecine başladık. Çok yorgun bir hayatım oldu. İyi günlerim, kötü günlerim oldu. Baş ağrılarım vardı. Televizyon programı bitti doktora gittim teşhisi koydular. Biraz düzeleyim programınıza da katılacağım. İnşallah düzelince görüşürüz."

NUR YERLİTAŞ SON HALİ BÖYLE GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

Sağlık problemleri yaşayan Nur Yerlitaş'a beyin kanseri teşhisi konmuş, ünlü modacı 6 Ağustos'ta ameliyat masasına yatmıştı. Tedavi süreci devam eden Nur Yerlitaş, ameliyattan bir ay sonra ilk kez görüntülendi. Nur Yerlitaş'ın kısacık kesilen saçları ve kilo verdiği dikkatlerden kaçmadı. Ameliyat öncesi ve sonrası zor günler geçiren Nur Yerlitaş'ı dostları bir an olsun yalnız bırakmıyor. Ünlü modacıyla yakından ilgilenen başta Bülent Ersoy ve Fatih Ürek olmak üzere dostları Yerlitaş'a moral depoluyor...

NUR YERLİTAŞ KİMDİR?

Nurella lakabıyla tanınan Nur Yerlitaş, 1960 yılında dünyaya geldi. Anne tarafından Arap kökenli baba tarafından Giresunlu olan Nur Yerlitaş, jüri üyeliğini üstlendiği programlarla tanındı. Şimdilerde pek çok ünlü ismin sahne kostümünü tasarlayan Nur Yerlitaş, oda kariyerine 80'li yılların başlarında İtalya'dan ve Fransa'dan getirdiği kıyafetleri satarak başladı.

2010'da Yemekteyiz programında bazı ünlülerle daha yarışmacı olarak yer aldı. Demet Akalın'ın Giderli 16 isimli albümünde yer alan "Türkan" isimli müzik klibinde oynadı. Genellikle moda alanında tanınıyor olsa da, 2007 yılında dans yarışmasının jüri üyeliğini de yaptı.