Nur Fettahoğlu küvetten paylaştı! Cesaretini konuşturarak ortalığı salladı!

Aşk-ı Memnu, Muhteşem Yüzyıl, Babil gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Nur Fettahoğlu, performansının yanı sıra güzelliğiyle de sık sık adından söz ettirdi. Özellikle sosyal medya hesabında yayınladığı pozlarla sevenlerinin beğenisini kazanan Fettahoğlu, bu kez farklı bir paylaşıma imza attı. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, küvetteki hallerini anbean takipçileriyle paylaştı. Paylaşımının altına düştüğü notla da dikkat çeken Fettahoğlu'nun paylaşımı, kısa sürede binlerce yorum aldı. İşte Nur Fettahoğlu'nun o paylaşımı...