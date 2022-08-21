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Fahriye Evcen siyah bikinili hallerini peş peşe paylaştı! Sosyal medya yandı kavruldu

Fahriye Evcen siyah bikinili hallerini peş peşe paylaştı! Sosyal medya yandı kavruldu
21.08.2022 18:45 - Son Güncelleme: 21.08.2022 18:51

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İkinci bebeğine hamile olan Fahriye Evcen siyah bikinili pozlarıyla fena! Karnı belirginleşti, sosyal medyada "Bu kez kız galiba" yorumları havada uçuştu. Mutlu evliliklerini 2019 yılında dünyaya gelen evlatları Karan ile taçlandıran ikili şimdilerde ikinci bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor... Bir yandan ikinci bebek heyecanını yaşayan çift diğer bir yandan da asılsız iddialarla gündeme gelmişti geçtiğimiz günlerde. Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in yollarını ayırdığı iddiaları kısa sürede magazin basının yer almış sonrasında da Burak Özçivit'ten açıklama gelmişti. Yaşananların ardından sosyal medya paylaşımları ile dikkat çekmeye devam eden Fahriye Evcen, teknede verdiği bikinili pozlarla kısa sürede çok konuşulanlar listesine girdi.

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