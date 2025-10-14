Hande Erçel’le ilişkisi biten Hakan Sabancı’nın Tuba Büyüküstün hamlesi dikkat çekti! O soruya bakın ne yanıt verdi | VİDEO

10 aydır meme kanseriyle mücadele eden Irmak Ünal’dan kuaför paylaşımı

Survivor Efecan’dan itiraf gibi açıklama

Nilperi Şahinkaya’dan duygulandıran anlar: “Korkuyordum ama iyi geldi”