PODCAST
CANLI YAYIN
SON DAKİKA
GÜNCEL
EKONOMİ
SPOR
MAGAZİN
DÜNYA
YAŞAM
YAZARLAR
RESMİ İLANLAR
Haberler
Magazin Videoları
Nilperi Şahinkaya’dan duygulandıran anlar: “Korkuyordum ama iyi geldi”
Giriş Tarihi: 14 Ekim 2025 11:43
E-posta
Yazdır
Yazı Boyutu
Abone Ol
Annesi Meltem Vural'ı kaybettikten sonra ilk kez Ankara'daki evlerine giden Nilperi Şahinkaya, yaşadığı duygusal anları takipçileriyle paylaştı. "Korkuyordum ama iyi geldi" sözleri yürek burktu. İşte o anlar...
Bunlar da Var
01:01
Trump Başkan Erdoğan'ı Gazze Zirvesi'nde karşıladı
13.10.2025
Pazartesi
00:25
Başkan Erdoğan'dan Meloni'ye sigara uyarısı
13.10.2025
Pazartesi
00:17
Ankara’da AVM’de “ne bakıyorsun?” kavgası: Sandalyeler havada uçuştu!
13.10.2025
Pazartesi
00:11
Kahire'de büyük patlama! Dünya liderleri Mısır'da toplandı Kahire'de patlama meydana geldi
13.10.2025
Pazartesi
CANLI YAYIN