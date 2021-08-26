Nil Karaibrahimgil teknesindeki skandallar hakkında ilk kez konuştu! Önce Sinan Çetin soyundu ardından eşi Serdar Erener tuvaletini...
Nil Karaibrahimgil teknesinde yaşanan skandallar hakkında ilk kez konuştu! Önce Sinan Çetin soyundu, ardından eşi Serdar Erener tuvaletini denize yaptı. O anlar geçtiğimiz aylarda magazin gündemine bomba gibi düşmüştü... Geçtiğimiz sene olduğu gibi bu yıl da mavi tura çıkan ve denizin tadını çıkaran Nil Karaibrahimgil-Serdar Erener çifti, önceki gün Etiler'de bir mekan çıkışı görüntülendi. Bir çocuk annesi Karaibrahimgil, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ünlü isim, gazetecilerin tatillerini yaptıkları teknelerinde sık sık yaşanan görüntülerle ilgili olarak sorduğu soruya bakın ne yanıt verdi...
26.08.2021 09:03
- Son Güncelleme: 26.08.2021 09:03
GİYİM TARZLARI DİKKAT ÇEKTİ
Giyim tarzları oldukça dikkat çeken çiftten bir çocuk annesi Nil Karaibrahimgil, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Geçtiğimiz günlerde Kuruçeşme'de hayranları ile buluşan şarkıcı, "Konseri şarkı söylemeyi çok özlemişim çok güzel bir konser oldu. Aynı zamanda konser esnasında 'Disco' şarkımıza bir klip çektik" dedi.