Haberler Magazin Videoları Nihat Doğan’ın düğününde olay görüntüler! Silahlı maganda kalabalığa aldırmadan böyle ateş etti

Nihat Doğan’ın düğününde olay görüntüler! Silahlı maganda kalabalığa aldırmadan böyle ateş etti

Nihat Doğan’ın düğününde olay görüntüler! Silahlı maganda kalabalığa aldırmadan böyle ateş etti
10.08.2022 19:17 - Son Güncelleme: 10.08.2022 19:17

OTOMATİK OYNAT

Magazin 00:27
Gülşen Bubikoğlu 'nostalji'...
Magazin 01:01
Bengü ‘Dün akşam Yozgat’ deyip...
Magazin 00:42
Gamze Özçelik'in oğlu...
Magazin 01:35
Nihat Doğan İranlı hayranıyla...
Magazin 01:10
Konseri terk ettiği iddia...
Magazin 00:21
Yeni sevgilisi ile...
Magazin 03:14
Aysun Kayacı Bodrum'da ortaya...
Magazin 00:13
Songül Karlı’nın oğlu koca...
Magazin 00:15
Özgü Namal Bodrum tatilinde...
Magazin 00:07
Müge Anlı'yı hiç böyle...
Magazin 00:18
Geniş Aile’nin Cevahir'inden...
Magazin 02:00
Hande Erçel Kaan Yıldırım...

Nihat Doğan’ın düğününde olay görüntüler! 1994'te yayımlanan Kırdın Kalbimi ile profesyonel müzik kariyerine başlayan Nihat Doğan, kariyerinin yanı sıra özel hayatı ve açıklamalarıyla da sık sık adından söz ettirdi. Özellikle Seda Sayan ile yaşadığı aşkla bir dönem gündemden düşmeyen Doğan, bu kez İranlı hayranıyla sürpriz bir şekilde evlenmesiyle hem magazinin hem de sosyal medyanın en çok konuşulanı oldu. Üç aylık hamile olduğu iddia edilen Arzu adındaki genç hayranıyla hayatını birleştiren Doğan'ın düğününden görüntüler de ortaya çıktı. Nihat Doğan'ın düğününde yaşanan bir olay ise görenleri dehşete düşürdü. İşte o görüntüler...

Magazin Videoları
SON DAKİKA