Nihat Doğan’ın düğününde olay görüntüler! Silahlı maganda kalabalığa aldırmadan böyle ateş etti

Nihat Doğan’ın düğününde olay görüntüler! 1994'te yayımlanan Kırdın Kalbimi ile profesyonel müzik kariyerine başlayan Nihat Doğan, kariyerinin yanı sıra özel hayatı ve açıklamalarıyla da sık sık adından söz ettirdi. Özellikle Seda Sayan ile yaşadığı aşkla bir dönem gündemden düşmeyen Doğan, bu kez İranlı hayranıyla sürpriz bir şekilde evlenmesiyle hem magazinin hem de sosyal medyanın en çok konuşulanı oldu. Üç aylık hamile olduğu iddia edilen Arzu adındaki genç hayranıyla hayatını birleştiren Doğan'ın düğününden görüntüler de ortaya çıktı. Nihat Doğan'ın düğününde yaşanan bir olay ise görenleri dehşete düşürdü. İşte o görüntüler...