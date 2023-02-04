Neslihan Atagül'ün transparan tarzına tepki yağdı! İç çamaşırı üzerine tül! 50 yıllık yatak odası modası...

2006-2010 yılları arasında Yaprak Dökümü dizisinde Deniz karakterini canlandıran ve adını geniş kitlelere duyuran Neslihan Atagül, Araf, Fatih Harbiye, Kara Sevda ve Sefirin Kızı gibi yapımlarda rol aldı.

Atagül, Temmuz 2016'da da Fatih Harbiye'deki rol arkadaşı Kadir Doğulu ile görkemli bir düğünle nikah masasına oturdu.

Şimdilerde Kadir Doğulu ile Gecenin Ucunda dizisinde başrolü üstlenen Atagül, hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi.

Atagül, şimdi ise eşi ile verdiği pozlarla gündem oldu. Ünlü oyuncu, eşi Kadir Doğulu ile bir derginin yeni sayısı için kamera karşısına geçti.

Sosyal medyada çekimden paylaşım yapmayı ihmal etmeyen Atagül, kısa sürede Instagram'da gündem oldu.

Birçok magazin ve fan sayfası da Atagül ile Doğulu'nun pozlarını kendi hesaplarında yayınladı. Çiftin pozları böylelikle binlerce yorum aldı.

Tamamen transparan elbisesi ile poz veren Neslihan Atagül'ün tarzı sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.

Bir kısmı beğenirken bir kısmı Atagül'ü eleştirdi. Bir sosyal medya kullanıcısı "Ne Neslihan Atagül'den ne de Kadir Doğulu'dan beklerdim bu tarz bir rahatlık. Gerçekten çok şaşırdım" dedi.

Başka bir sosyal medya kullanıcısı da "Böyle giyinerek gözden ve gönüllerden düşüyorsunuz maalesef Gülşen'ler bitmiyor" ifadelerini kullandı.

Bir başkası ise "Kumaş yok ki kıyafet oldun. İç çamaşırı üzeri tül; 50 yıllık yatak odası modası" yorumunda bulundu.

İşte Neslihan Atagül'e gelen yorumlardan bazıları...

FİYATI DUDAK UÇUKLATTI!

Öte yandan Neslihan Atagül'ün sosyal medyayı ikiye bölen tarzının bedeli de dudak uçuklattı. Neslihan Atagül'ün elbisenin fiyatının 29 bin TL olduğu öğrenildi.

İşte Neslihan Atagül'ün sosyal medyayı ikiye bölen tarzı...