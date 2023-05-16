Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu'dan şoke eden görüntü! Neslihan yalvardı Kadir suratına bile bakmadı! İşte o anlar...

Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu çifti magazin gündeminin ilk sıralarındaki yerini koruyor. Her şey Kadir Doğulu'nun, Alaçatı'da bir mekanda iki kadınla sarmaş dolaş görüntülerinin ifşalanmasıyla başladı. İhanet görüntülerinin ardından bu kez Kadir Doğulu'nun Sezer Çakır'la imam nikahlı olduğu iddiası geldi. Doğulu çifti açıklamalarıyla konuyu kapatmaya çalışsa da iddiaların ardı arkası kesilmedi. Açık ilişki, ihanet, tarikat üçgeninde bu kez herkesi şaşkına çeviren görüntüler kameralara yansıdı.