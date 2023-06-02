Neslihan Atagül gözyaşları içinde yüzüğü fırlattı Kadir Doğulu'nun bornozlu gecesi ifşa oldu! Ağızlar açık kaldı | Video

Neslihan Atagül gözyaşları içinde yüzüğünü fırlattı attı! Kadir Doğulu'nun bornozlu gecesinin detayları ifşa oldu, ikilinin boşanmama nedeniyle ilgili ortaya atılan iddia ağızları açık bıraktı. Aynı gece farklı kadınlarla görüntülerinin magazin gündemine düşmesiyle ifşa olan Kadir Doğulu'nun üye olduğu tarikatın iç yüzü deşifre oldu. Baba Eren lakaplı Ali Osmay Güre ve tarikata üye olan ünlü isimlerle ilgili iddialar şoke ederken Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu olmadan sabahın ilk ışıklarına kadar bir mekanda görüldü. Eşini evinin kapısında bornozla bekleyen Kadir Doğulu'nun görüntüsünün ardından o gecenin detayları ortaya çıktı. Yanında bir arkadaşı olan Atagül'ün o gecesinin aslında dert gecesi olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar...