Neslihan Atagül gözyaşları içinde yüzüğü fırlattı Kadir Doğulu'nun bornozlu gecesi ifşa oldu! Ağızlar açık kaldı boşanmama nedenleri bakın neymiş
Neslihan Atagül gözyaşları içinde yüzüğünü fırlattı attı! Kadir Doğulu'nun bornozlu gecesinin detayları ifşa oldu, ikilinin boşanmama nedeniyle ilgili ortaya atılan iddia ağızları açık bıraktı. Aynı gece farklı kadınlarla görüntülerinin magazin gündemine düşmesiyle ifşa olan Kadir Doğulu'nun üye olduğu tarikatın iç yüzü deşifre oldu. Baba Eren lakaplı Ali Osmay Güre ve tarikata üye olan ünlü isimlerle ilgili iddialar şoke ederken Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu olmadan sabahın ilk ışıklarına kadar bir mekanda görüldü. Eşini evinin kapısında bornozla bekleyen Kadir Doğulu'nun görüntüsünün ardından o gecenin detayları ortaya çıktı. Yanında bir arkadaşı olan Atagül'ün o gecesinin aslında dert gecesi olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar...
Neslihan Atagül gözyaşları içinde yüzüğü fırlattı Kadir Doğulu'nun bornozlu gecesi ifşa oldu! Ağızlar açık kaldı, Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu'nun boşanmama nedenleri bakın neymiş...
Sosyal medyaya düşen görüntülerden sonra Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun evliliğinde kara bulutların dolaştığı ileri sürüldü.
EĞLENCE DEĞİL DERT GECESİ
O gecenin detayları ortaya çıktı. Onur Akay, o geceyi şöyle anlattı: "Aslında o gece Neslihan hiç eğlenmedi. Gittiği mekânda arkadaşı ile gözyaşları içinde dertleşti. Yani Kadir Doğulu'nun deyimi ile müşkülü vardı ve arkadaşı ile paylaştı. O gece orada olan yakın bir arkadaşımdan öğrendiğim bilgiye göre, Neslihan Atagül saatlerce gözyaşları içinde sohbet etmiş ve parmağındaki yüzüğü fırlatmış. Daha sonra yüzüğü yerden alan arkadaşı onu sakinleştirmiş ve sabah saat 05:00'e kadar barda eğlenmemiş ağlamış. Zaten Neslihan'ın bazı özel reklam anlaşmaları için boşanmadığını ve zamanını beklediğini de bir başka kaynaktan doğrulattım. Kocasının uydurduğu yalanlara inanarak evliliğini kerhen sürdüren bir kadının, kendisine saygısı kalmaz. Zaten kendisine saygısı olan bir insan, eşinin aldatmasını da kabul etmez."