Naz Mila çıplak videosu olay oldu! Naz Mila kalça operasyonu videosu yayınladı! Naz Mila kimdir?

Naz Mila çıplak videosu sosyal medyayı sarstı. Estetik yaptırdığı anları sosyal medyada paylaşan Naz Mila’nın o görüntüleri çok konuşuldu. Naz Mila kalça operasyonu birçok tepki geldi. Naz Mila kalça operasyonu videosu sosyal medya kullanıcılarını kızdırdı. Peki, Naz Mila kimdir? Aslen Azerbaycanlı olan Naz Mila, ismini ilk olarak izdivaç programıyla duyurmuştu.

Naz Mila çıplak videosu olay oldu! Naz Mila kalça operasyonu videosuna tepkiler devam ediyor. Naz Mila kalça operasyonu sosyal medyanın gündemine oturdu. YouTube'da kalça operasyonu olduğu anları sansürsüz paylaşan Naz Mila'nın videosuna büyük tepki geldi. Sosyal medya kullanıcıları Mila'nın paylaştığı videonun utanç verici olduğu belirtti.

NAZ MİLA'YA TEPKİLER GELDİ!

Görüntülere herhangi bir sansür uygulamayan Naz Mila'ya takipçileri "Ülken şu anda savaşta sen nelerle uğraşıyorsun. Cidden yazık, Oturduğum yerden ben utandım. Bari sansür falan koysaydın" gibi yorumlar yaptı.

NAZ MİLA KİMDİR?

Aslen Azerbaycanlı olan Naz Mila, ismini ilk olarak izdivaç programıyla duyurmuştu.

Zuhal Topal'ın sunduğu Evleneceksen gel isimli programın popüler gelin adayların biriydi.

Programın sonlanması ardından sosyal medya hesaplarından sıkça cesur paylaşımları ile adından söz ettiren Naz Mila, bir dönem Ali Ağaoğlu'nun kardeşi Hüseyin Ağaoğlu ile birlikte görüntülenmişti.

1992 yılında dünyaya gelen Naz Mila'nın eski evliliğinden Milana isminde bir kızı var. Adından söz ettirmeyi çok iyi başaran Naz Mila, tekne haberlerinden sonra da yaptırdığı bir dövme ile gündeme gelmişti.