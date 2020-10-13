Ferman Toprak'ın eşi Hilal Toprak şikayetçi oldu! Önce hakaret ardından darp iddiası...

Şarkıcı Ferman Toprak'ın eşi Ayşe Hilal Toprak, darp raporu alarak eşinden şiddet gördüğü iddiasıyla polise başvurdu. Polis merkezinde ifadesi alınan şarkıcı, suçlamaları kabul etmedi. Ferman Toprak'ın eşi Ayşe Hilal Toprak geçtiğimiz ay sosyal medya hesabından, “İlk bizden duymanızı istediğim için üzülerek belirtmek istiyorum ki; eşim Ferman Toprak ile yollarımızı ayırmaya karar verdik. Bundan sonrası adli olduğu için gereken zamanda paylaşım yapacağız. Bu zor dönemde bizlere destek olmanız tek isteğimiz. Teşekkürler” mesajını paylaşmış ve ardından bu paylaşımı kaldırmıştı.

Hilal Toprak eşi Ferman Toprak'tan şikayetçi oldu. Geçtiğimiz ay sosyal medya hesabından, "İlk bizden duymanızı istediğim için üzülerek belirtmek istiyorum ki; eşim Ferman Toprak ile yollarımızı ayırmaya karar verdik. Bundan sonrası adli olduğu için gereken zamanda paylaşım yapacağız. Bu zor dönemde bizlere destek olmanız tek isteğimiz. Teşekkürler" mesajını paylaşan ve aha sonra mesajını kaldıran Hilal Toprak, "Bir anlık sinir ve patlama anıydı. Yazmamam gerekirdi. Birbirimizi çok seviyoruz ve aşığız. Arada tartışmalar yaşansa da boşanma asla olmayacak" açıklamasını yapmıştı.

Hayatı Tespih Yapmışım şarkısıyla şöhreti yakalayan Ferman Toprak'ın eşi Ayşe Hilal Toprak , dayak yediği iddiasıyla darp raporu alıp polise başvurdu. Hürriyet'in haberine göre; şüpheli olarak ifadesi alınan Toprak, suçlamaları kabul etmedi.

Beykoz Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'ne giden Hilal Toprak, ifadesinde, eşiyle evlilikleri süresince sıkıntılar yaşadığını belirterek, "Eşimle cumartesi günü arkadaşımızın doğum günü partisine gittik. Burada alkol aldık. Alkolün de etkisiyle sözlü tartışmaya başladık. Eve dönerken araç içerisinde tartışma devam etti ve eşim bana hakaret etti. Daha sonra kollarıma, yüzüme ve başıma vurdu. Beni dövdü. Beni daha önce de dövdü. Kendisinden davacı ve şikayetçiyim" dedi.

"HAKARET VE DARP ETMEDİM"

Ferman Toprak, polis merkezinde ifade verdi. Ferman Toprak, ifadesinde "Eşimle arkadaşımızın doğum günü partisinde alkol aldık. Hatırlamadığım bir nedenden sözlü tartışma yaşadık. Eşimin iddia ettiği gibi kendisine hakaret etmedim. Eşimi darp etmedim" dedi. Ferman Toprak, ifadesinin ardından polis merkezinden ayrıldı.