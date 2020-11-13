Mustafa Topaloğlu sevenlerini korkuttu! Kalp krizi geçiren ünlü sanatçının son dakika sağlık durumu nasıl?

Mustafa Topaloğlu sağlık durumu gündem konusu oldu. Katıldığı bir televizyon programı sonrası fenalaşarak hastaneye kaldırılan Mustafa Topaloğlu’nun son durumu merak ediliyor. Mustafa Topaloğlu kimdir kaç yaşında sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Ünlü şarkıcı Mustafa Topaloğlu'nun kalbinde bulunan damarların birinin tıkandığı iddia edildi. Topaloğlu'nun kalbine daha önce de stent takılmıştı. Peki, Mustafa Topaloğlu kimdir, kaç yaşında? Mustafa Topaloğlu sağlık durumu nasıl? Ayrıntıları A Haber Muhabiri Mahmut Keşan aktardı...

Mustafa Topaloğlu kimdir, kaç yaşında, sağlık durumu nasıl? Ünlü şarkıcı Mustafa Topaloğlu fenalaştı. Alişan ile Demet Akalın'ın sunduğu sabah programına katılan, program sonrasında fenalaşan Mustafa Topaloğlu hastaneye kaldırıldı. Daha önce kalbinden sorun yaşayan Mustafa Topaloğlu'nun sağlık durumu sevenleri tarafından sorgulanıyor.

MUSTAFA TOPALOĞLU SAĞLIK DURUMU!

Ünlü şarkıcı Mustafa Topaloğlu'nun kalbinde bulunan damarların birinin tıkandığı iddia edildi. Topaloğlu'nun kalbine daha önce de stent takılmıştı. Topaloğlu'nun sağlık durumuna ilişkin detayları A Haber Muhabiri Mahmut Keşan canlı yayında aktardı.

MUSTAFA TOPALOĞLU KİMDİR?

Mustafa Topaloğlu 1 Ocak 1957 tarihinde Artvin'in Hopa şehrinde doğdu. Mustafa Topaloğlu yaş olarak 63 yaşındadır. Artvin Hopalı bir baba ve Trabzonlu bir annenin 11 çocuğundan biri olan ünlü sanatçı fakir bir ailede dünyaya geldi. Çocukluğu Sakarya'nın Karasu ilçesinde geçti. Okul yıllarında Mustafa Topaloğlu, Kur'an-ı Kerim'i ezberleyerek hafızlık yaptı.

Hafızlık dönemine ilişkin olarak Topaloğlu, "Sömestr tatillerinde din hocalarımdan ders alıyordum ve büyük bir aşkla Kur'an-ı ezberlemek için uğraşıyordum. Kur'an-ı Kerim'i ezberledim ve hafız oldum. Kendimi hem dini hem de beşeri ilimle donattım" ifadelerini kullanmıştı.

Babasının din adamı olması için ısrar ettiğini belirten Topaloğlu, gönlünde yatan müzik tutkusuna yöneldi. "Oy Oy Emine" şarkısını çıkartarak Mustafa Topaloğlu müzik dünyasına hızlı bir giriş yaptı.

1 Eylül 2003 de vefat eden abisi Müzik yapımcısı Hilmi Topaloğlu ve Burhan Aydemir'le birlikte 1992 yılında Nokta Müzik firmasının kurulunda bulundu. Bir müddet sonra ünlü isim firmadan ayrıldı. Hilmi Topaloğlu, Burhan Aydemir'le birlikte yoluna Prestij Müzik olarak devam etti. Müzik dünyasında yaptığı açıklamalarla gündeme gelen başarılı sanatçı aşk hayatı ve evlilikleriyle de adından söz ettirmeye devam ediyor. Mustafa Topaloğlu, 1986 yılında şarkıcı Leyla Somer ile 4 yıl süren birliktelik yaşadı.

Mustafa Topaloğlu'nun ilk eşi ise Hasibe Hanım'dır ve bu evliliğinden Çağlayan Topaloğlu adında bir oğlu bulunuyor. Resmi nikahlı eşi Hasibe Hanım'ın boşanmaması üzerine ünlü şarkıcı kendisinden 25 yaş küçük Derya Abnat Hanım ile imam nikahı kıydı.

Derya Abnat'ın Topaloğlu soyadını kullanabilmesi adına ünlü türkücünün babası tarafından kendi nüfusuna yazdırıldı. Derya Abnat ile olan birlikteliğinden Irmak adından bir kızı oldu. Müzik çalışmalarının yanından Mustafa Topaloğlu 2012 yılında Survivor Ünlüler-Gönüllüler programına katıldı.