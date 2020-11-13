Son dakika haberine göre ünlü şarkıcı Mustafa Topaloğlu kalp krizi geçirdi! Alişan ile Demet Akalın'ın sabah programına katılan 'Uzaylı Türkücü' lakaplı Mustafa Topaloğlu yayın sonrasında kendisini kötü hissettiğini fade etti. Kısa süre sonra kalp krizi geçirdiği tespit edilen Mustafa Topaloğlu, apar topar Şişli'de bir hastaneye kaldırıldı. Topaloğlu'nun programa veda etmeden önce söylediği ''Hastalık insanların istmediği ama gelen birşey, hastalığı düşünmek bir hastalıktır. Tedbir alalım gerek yok fazla kafaya takmaya, bağışıklık sistemini bu şekilde güçlü tutarız. İnsanın yenemeyeceği hiç birşey yok'' sözleri son dakika gelişmesi sonrası akıllarda belirdi. Peki, Mustafa Topaloğlu'nun sağlık durumu nasıl?

Ünlü şarkıcı Mustafa Topaloğlu canlı yayın sonrasında kalp krizi geçirdi! Son dakika gelişmesine göre sabah saatlerinde Demet Akalın ile Alişan'ın sundukları programa konuk olan 'Uzaylı' lakaplı Mustafa Topaloğlu keyifli geçen programın ardından fenalaştı.

Apar topar Şişli'de bir hastaneye kaldırılan Mustafa Topaloğlu'nun sağlık durumu hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi. Öte yandan Demet Akalın'ın birkaç saat önce Instagram hikayesinde Mustafa Topaloğlu'nun paylaştığı görüldü. Son dakika haberinin ayrıntıları geliyor...