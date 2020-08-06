Murat Övüç işleri iptal edilince hakaret ettiği Yeşim Salkım’dan özür diledi!

06.08.2020 13:17

Pınar Gültekin'in ölümünün ardından ortaya çıkan videosuyla tepki çeken Murat Övüç, Antalya'da verdiği konser sırasında Yeşim Salkım'a karşı kurduğu hakaret dolu cümleler nedeniyle eleştirildi. Tepki çeken sözlerinin ardından bazı konserleri iptal olan Övüç, "Günlerdir çalıştığım firmalara, 'Murat Övüç'ü çıkarmayın, çıkarırsanız sıkıntı yaşarsınız' gibi tehdit telefonları geliyor. Bunu yapan 20 kişilik bir örgüt. Firmaları arayıp işlerimi iptal ediyorlar" dedi. Yaşananlar sonrası Instagram'dan yeni bir video yayınlayan Övüç, Yeşim Salkım'dan özür diledi.