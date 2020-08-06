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Murat Övüç işleri iptal edilince hakaret ettiği Yeşim Salkım’dan özür diledi!

Pınar Gültekin'in ölümünün ardından ortaya çıkan videosuyla tepki çeken Murat Övüç, Antalya'da verdiği konser sırasında Yeşim Salkım'a karşı kurduğu hakaret dolu cümleler nedeniyle eleştirildi. Tepki çeken sözlerinin ardından bazı konserleri iptal olan Övüç, "Günlerdir çalıştığım firmalara, 'Murat Övüç'ü çıkarmayın, çıkarırsanız sıkıntı yaşarsınız' gibi tehdit telefonları geliyor. Bunu yapan 20 kişilik bir örgüt. Firmaları arayıp işlerimi iptal ediyorlar" dedi. Yaşananlar sonrası Instagram'dan yeni bir video yayınlayan Övüç, Yeşim Salkım'dan özür diledi.

06.08.2020 12:56 - Son Güncelleme: 06.08.2020 12:56
Murat Övüç işleri iptal edilince hakaret ettiği Yeşim Salkım’dan özür diledi! İşlerimi iptal ediyorlar

Lara Bölgesi'ndeki bir beachte 2 Ağustos Pazar günü sahne alan fenomen Murat Övüç, şarkıya başlamadan önce, Pınar Gültekin'in öldürülmesinin ardından ortaya çıkan bir videosunda kadınları aşağılayan sözleri sebebiyle kendisine sert tepki gösteren Yeşim Salkım'a sahnede sanatçının ismini kullanarak küfür etti.

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Murat Övüç işleri iptal edilince hakaret ettiği Yeşim Salkım’dan özür diledi! İşlerimi iptal ediyorlar

Övüç, 2 çocuk annesi Salkım'a küfür ettiği sırada, alanda bulunan bazı vatandaşlar ise alkışlayarak ve gülerek destekte bulundu. Hakaret görüntülerinin sosyal medyaya düşmesiyle, birçok ünlü sanatçı Övüç'ün davranışını kınayarak, Yeşim Salkım'a destek oldu.

Murat Övüç işleri iptal edilince hakaret ettiği Yeşim Salkım’dan özür diledi! İşlerimi iptal ediyorlar

Salkım ise sosyal medya hesabından avukatının yazılı açıklamasını paylaşarak, 'tüm şiddet görmüş kadınlar adına bundan böyle mücadelemiz olacaktır' notuyla Murat Övüç hakkında hukuki süreci başlattıklarını duyurdu.

Murat Övüç işleri iptal edilince hakaret ettiği Yeşim Salkım’dan özür diledi! İşlerimi iptal ediyorlar

Olayın gerçekleştiği gün, Murat Övüç'ü performansı bitmeden sahneden indirerek, onunla olan konser anlaşmalarını iptal eden mekan yönetimi, 8 Ağustos Cumartesi akşamı için bir Yeşim Salkım konseri organize etti. Salkım konserine, tüm kadın misafirler ücretsiz olarak giriş yapabilecek.

Murat Övüç işleri iptal edilince hakaret ettiği Yeşim Salkım’dan özür diledi! İşlerimi iptal ediyorlar

İşletme Müdürü Yılmaz Pilgir, Övüç'ün bu hareketini ve söylemlerini şiddetle kınadıklarını belirterek, "Biz bu davranışı tüm kadınlara yapılmış olarak algılıyoruz. Bizim sahnemizde böyle bir olay yaşandığı için tüm kadınlardan özür diliyoruz. Murat Övüç'le yaptığımız bütün anlaşmaları iptal ediyoruz. Kendisiyle bu pazar günü tekrardan bir etkinliğimiz vardı fakat onu iptal ettik. Cumartesi akşamı Yeşim Salkım'la birlikte tüm kadın misafirlerimize ücretsiz konser veriyoruz. Tüm kadın misafirlerimizi bekliyoruz. Her türlü şiddetin karşısındayız. Ayrıca Murat Övüç'e peşin olarak ödediğimiz bir sonraki konserin ücretini de talep de etmiyoruz" ifadelerini kullandı.

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