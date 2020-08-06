Murat Övüç işleri iptal edilince hakaret ettiği Yeşim Salkım’dan özür diledi!
Pınar Gültekin'in ölümünün ardından ortaya çıkan videosuyla tepki çeken Murat Övüç, Antalya'da verdiği konser sırasında Yeşim Salkım'a karşı kurduğu hakaret dolu cümleler nedeniyle eleştirildi. Tepki çeken sözlerinin ardından bazı konserleri iptal olan Övüç, "Günlerdir çalıştığım firmalara, 'Murat Övüç'ü çıkarmayın, çıkarırsanız sıkıntı yaşarsınız' gibi tehdit telefonları geliyor. Bunu yapan 20 kişilik bir örgüt. Firmaları arayıp işlerimi iptal ediyorlar" dedi. Yaşananlar sonrası Instagram'dan yeni bir video yayınlayan Övüç, Yeşim Salkım'dan özür diledi.
Lara Bölgesi'ndeki bir beachte 2 Ağustos Pazar günü sahne alan fenomen Murat Övüç, şarkıya başlamadan önce, Pınar Gültekin'in öldürülmesinin ardından ortaya çıkan bir videosunda kadınları aşağılayan sözleri sebebiyle kendisine sert tepki gösteren Yeşim Salkım'a sahnede sanatçının ismini kullanarak küfür etti.
İşletme Müdürü Yılmaz Pilgir, Övüç'ün bu hareketini ve söylemlerini şiddetle kınadıklarını belirterek, "Biz bu davranışı tüm kadınlara yapılmış olarak algılıyoruz. Bizim sahnemizde böyle bir olay yaşandığı için tüm kadınlardan özür diliyoruz. Murat Övüç'le yaptığımız bütün anlaşmaları iptal ediyoruz. Kendisiyle bu pazar günü tekrardan bir etkinliğimiz vardı fakat onu iptal ettik. Cumartesi akşamı Yeşim Salkım'la birlikte tüm kadın misafirlerimize ücretsiz konser veriyoruz. Tüm kadın misafirlerimizi bekliyoruz. Her türlü şiddetin karşısındayız. Ayrıca Murat Övüç'e peşin olarak ödediğimiz bir sonraki konserin ücretini de talep de etmiyoruz" ifadelerini kullandı.