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Haberler Magazin Videoları Giriş Tarihi: 30 Ocak 2024, 15:14 Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2024, 11:51

Murat Dalkılıç eğlence mekanı açtı!

Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, eğlence mekanı açtı. Mekana gelen 11 kişilik gruba ise 710 bin lira hesap yolladı. Mekanı ile birlikte geçtiğimiz aylarda Eda Dora isimli güzel ile yeni bir ilişkiye başlayan şarkıcının bu iddialara ne cevap vereceği ise şimdiden merak konusu oldu.

Ticarete atılan ünlüler arasında olan şarkıcı Murat Dalkılıç, geçtiğimiz aylarda Suadiye'de bir gece kulübü açmıştı.

Canlı müzik performanslarıyla gece hayatına katılan mekanda, bazı günler Dalkılıç'ın kendisi de sahne alıyor. Şu sıralar mekana giden herkes, gelen hesaplardan oldukça şikayet eder olmuş. İddialara göre, mekanın açılış gününde mekana giden müşteriler çok yüksek gelen hesaplara itiraz ettiği ve itiraf edenlerin arasında Dalkılıç'ın yakın dostlarıda olduğu gelen bilgiler arasında.

MÜZİK DE PARAYLA!
Mekanda 11 kişilik bir gruba 710 bin lira, 4 kişilik başka bir gruba ise 140 bin lira hesap gönderildiği konuşuluyor. Hesaplara itiraz eden müşteriler, hesapları ödemeden çıktığı da iddialar arasında. Mekanda sadece çıkan sanatçıyı dinlemek ise kişi başı 5.500 lira olduğu öğrenildi. Mekanı ile birlikte geçtiğimiz aylarda Eda Dora isimli güzel ile yeni bir ilişkiye başlayan şarkıcının bu iddialara ne cevap vereceği ise şimdiden merak konusu oldu.

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