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Murat Boz’un eski eşini gören şaştı kaldı! Meğer oda tanıdıkmış…

Murat Boz’un eski eşini gören şaştı kaldı! Meğer oda tanıdıkmış…
26.12.2022 09:27 - Son Güncelleme: 26.12.2022 09:27

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Meslektaşı Alp Navruz'la ilişkisi biten Ayça Ayşin Turan, adının aşk dedikodularına karıştığı Murat Boz ile ilgili ilk kez konuştu. Murat Boz'dan saç ektirmesini istediği iddiasını da cevaplayan Turan'ın açıklamasının ardından ikili gündem oldu. Bunun üzerine Ayça Ayşin Turan ile Murat Boz'un aşk hayatları merak edilip araştırılmaya başlandı. Aslı Enver ile yaşadığı aşkla bir dönem gündemden düşmeyen Boz'un eski eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Murat Boz'un 4 yıl evli kaldığı o isim kimmiş...

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