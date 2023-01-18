Müge Anlı'daki Ezel Bayraktar 'Eyşan'ını buldu buram buram aşk dolu paylaşımlar geldi!

Kanser hastası yengesinin 300 bin TL'lik tedavi parasını yediği için günlerdir Müge Anlı'nın programına çıkan Ömer Aslanhan, adını Kenan İmirzalıoğlu'nun efsane dizisindeki karater adı olan Ezel Bayraktar olarak değiştirmesiyle gündeme gelmişti. Oyunculuk hayaliyle yanıp tutuşan ve hedefinin 'Hollywood yıldızı olmak' olduğunu belirten Ezel Bayraktar sonrasında bir ayakkabı mağazasına işe girdi girmesine ama ünlü olma sevdası bitmek bilmedi. Tabi kaşla göz arasında aşkı da bulmuş. Bakın Ezel Bayraktar'ın sevgilisi kim.