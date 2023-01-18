Haberler Magazin Videoları Müge Anlı'daki Ezel Bayraktar 'Eyşan'ını buldu buram buram aşk dolu paylaşımlar geldi!

Müge Anlı'daki Ezel Bayraktar 'Eyşan'ını buldu buram buram aşk dolu paylaşımlar geldi!

Müge Anlı'daki Ezel Bayraktar 'Eyşan'ını buldu buram buram aşk dolu paylaşımlar geldi!
18.01.2023 16:36 - Son Güncelleme: 18.01.2023 16:37

OTOMATİK OYNAT

Magazin 00:26
Fahriye Evcen ikinci kez anne...
Magazin 00:06
Çağla Şıkel’in ilk göz ağrısı...
Magazin 02:38
Kıvanç Tatlıtuğ Serenay...
Magazin 00:25
Doğuş eşi için kesenin ağzını...
Magazin 00:12
Aleyna Kalacıycıoğlu’ndan...
Magazin 01:54
Ezgi Sertel’den ‘yemek’...
Magazin 00:23
Hülya Avşar ile Kaya...
Magazin 00:15
Perihan Savaş'tan kına...
Magazin 01:31
Model ve şarkıcı Seçil Çiftçi...
Magazin 00:22
Kainatın en güzel kızı belli...
Magazin 01:42
Selen Görgüzel’den Merve...
Magazin 00:06
Kadırgalı'nın oğlundan...

Kanser hastası yengesinin 300 bin TL'lik tedavi parasını yediği için günlerdir Müge Anlı'nın programına çıkan Ömer Aslanhan, adını Kenan İmirzalıoğlu'nun efsane dizisindeki karater adı olan Ezel Bayraktar olarak değiştirmesiyle gündeme gelmişti. Oyunculuk hayaliyle yanıp tutuşan ve hedefinin 'Hollywood yıldızı olmak' olduğunu belirten Ezel Bayraktar sonrasında bir ayakkabı mağazasına işe girdi girmesine ama ünlü olma sevdası bitmek bilmedi. Tabi kaşla göz arasında aşkı da bulmuş. Bakın Ezel Bayraktar'ın sevgilisi kim.

Magazin Videoları
SON DAKİKA