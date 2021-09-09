Müge Anlı da Bir Zamanlar Çukurova yeni sezon ilk bölümü bekleyenlerden! Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova 103. yeni bölümü ile bu akşam sevenleri ile buluşuyor. Kaldığı yerden devam edecek olan reyting rekortmeni dizinin en büyük hayranlarından biri de Müge Anlı. Başarılı televizyoncu ve araştırmacı-gazeteci Müge Anlı, Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm hakkında bakın neler söyledi...

Müge Anlı da Bir Zamanlar Çukurova yeni sezon ilk bölümü bekleyenlerden! 103. bölüm hakkında bakın neler söyledi bomba ipuçları...