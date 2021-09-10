Camdaki Kız’ın Hayri’si Cihangir Ceyhan kaç yaşında? Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun rol arkadaşı...

Camdaki Kız'ın Hayri'si Cihangir Ceyhan bakın kaç yaşında çıktı! Çukur dizisi ile yıldızı parlayan Cihangir Ceyhan, Hayri karakteri ile Camdaki Kız'ın yeni sezonuna dahil oldu. Başrollerini Burcu Biricik ile Feyyaz Şerfioğlu'yla paylaştığı diziyle gündeme gelen Ceyhan'ın özel hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. İnternet kullanıcıları, özellikle "Cihangir Ceyhan kaç yaşında?" sorusunun yanıtını arattı. Ünlü oyuncunun yaşını duyanlar ise şaştı kaldı. Rol arkadaşı Feyyaz Şerifoğlu ile arasındaki fark da dikkat çekti. Bakın Cihangir Ceyhan Kaç yaşındaymış...

Cihangir Ceyhan - 6 Şubat 1989

Feyyaz Şerifoğlu - 7 Ağustos 1991

Burcu Biricik - 4 Mayıs 1989