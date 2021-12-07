Müge Anlı canlı yayınında sinir krizi geçirip kendini yerden yere atmıştı! Karısı Zehra, pideci Gökhan'a kaçan Serkan Kıyak kararını verdi. Anneannesini kocasına bırakıp giden Zehra Kıyak, ATV ekranlarında herkesi şoke etti. 4 gündür kayıp olan Zehra Kıyak'ı dakikalar içinde bulan Müge Anlı, canlı yayında şaştı kaldı. "Pideci Gökhan'layım, beni aramayın" diyen Zehra'nın sözleri, eşi Serkan Kıyak'ın canlı yayında sinir krizi geçirmesine neden oldu. Müge Anlı'nın bugünkü canlı yayınına katılan Serkan Kıyak, bu kez bakın neler söyledi.