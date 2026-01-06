PODCAST CANLI YAYIN
Serenay Sarıkaya ile sevgilisi Mert Demir Paris'ten yorgun döndü!

Yeni yılı Paris'te karşılayan Serenay Sarıkaya ile Mert Demir, İstanbul'a döndü. İstanbul Havalimanı'nda görüntülenen ünlü çift, uçak rötarı nedeniyle oldukça yorulduklarını dile getirdi.

Oyuncu Serenay Sarıkaya ile şarkıcı Mert Demir çifti yeni yılı Fransa'nın başkenti Paris'te karşılamalarının ardından Türkiye'ye döndü.Ünlü çift, İstanbul Havalimanı'nda objektiflere yansıdı.

2.sayfaofficial'ın haberine göre Paris dönüşü havalimanında görüntülenen Sarıkaya ve Demir'in bitkin halleri dikkat çekti.

Uçaklarının rötar yapması nedeniyle yolculuklarının uzadığını belirten ikili, bu nedenle oldukça yorgun olduklarını dile getirdi.

Basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakmayı tercih eden Serenay Sarıkaya ile Mert Demir, kısa bir açıklama yapmakla yetindi.

Ünlü çift, "Çok yorgunuz, teşekkür ederiz" diyerek havalimanından ayrıldı.

Paris tatilleriyle gündeme gelen Sarıkaya ve Demir, dönüşteki yorgun halleriyle magazin objektiflerine takıldı.

