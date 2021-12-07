Müge Anlı canlı yayınında sinir krizi geçirip kendini yerden yere atmıştı! Karısı Zehra, pideci Gökhan'a kaçan Serkan Kıyak kararını verdi
Müge Anlı canlı yayınında sinir krizi geçirip kendini yerden yere atmıştı! Karısı Zehra, pideci Gökhan'a kaçan Serkan Kıyak kararını verdi. Anneannesini kocasına bırakıp giden Zehra Kıyak, ATV ekranlarında herkesi şoke etti. 4 gündür kayıp olan Zehra Kıyak'ı dakikalar içinde bulan Müge Anlı, canlı yayında şaştı kaldı. "Pideci Gökhan'layım, beni aramayın" diyen Zehra'nın sözleri, eşi Serkan Kıyak'ın canlı yayında sinir krizi geçirmesine neden oldu. Müge Anlı'nın bugünkü canlı yayınına katılan Serkan Kıyak, bu kez bakın neler söyledi.
Müge Anlı canlı yayınında sinir krizi geçirip kendini yerden yere atmıştı! Karısı Zehra, pideci Gökhan'a kaçan Serkan Kıyak kararını verdi!
Müge Anlı ile Tatlı Sert programına konuk olan Serkan Kıyak, 4 gün önce Uşak'ta kaybolan eşi Zehra Kıyak'ı bulmak için yardım istedi. 2 yıllık evliliklerinde eşinin birkaç kez başkalarıyla da görüştüğünü söyleyen Serkan Kıyak, başkaları tarafından kandırılıp götürüldüğünü iddia etti. Müge Anlı ekibi tarafından bulunan Zehra Kıyak eşiyle görüşmek istemediğini dile getirince Serkan Kıyak canlı yayında sinir krizi geçirdi.
Yaşananların ardından Serkan Kıyak bugün Müge Anlı canlı yayınına yeniden katıldı ve, "Çocuğunu seven ane bırakıp gider mi? Ben evladım için feryad ettim dün, artık boşanmak istiyorum." dedi.
"O utansın, ben anneannesine de bakacağım" diyen Serkan Kıyak, eşinden boşanmak istediğinin altını çizdi.
Kısa sürede gündem olan Müge Anlı'daki Zehra Kıyak'ın sözlerine ünlü televizyoncu yenileri ekledi. Zehra'nın eşini ve çocuğunu istemediğini belirten Müge Anlı, Serkan'a, "Sen bu işi unut, boşver." dedi.