Gupse Özay’dan kıskançlık testi gündem oldu!

"Kocam alyans takmayabilir, telefon şifresini söylemek zorunda değil!" Gupse Özay'dan sosyal medyayı ikiye bölen 'sıfır kıskançlık' açıklaması.

Oyuncu Gupse Özay katıldığı programda ilişki dinamiklerine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Eşi Barış Arduç ile olan evliliğinde kıskançlığa yer olmadığını belirten Özay; telefon şifresinden alyans kullanımına, karşı cins arkadaşlığından sosyal medya paylaşımlarına kadar pek çok konuda 'önce güven' diyerek modern bir duruş sergiledi

